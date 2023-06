Daltonisme : quand la mauvaise perception des couleurs empêche d’être météorologue

Il existe toutefois une paire de lunettes aux verres colorés pour permettre aux daltoniens de distinguer certaines nuances de couleurs. "En augmentant le contraste, on peut récupérer ce qui est perdu", entame Thierry Segaert, opticien basé à Ottignies. "On ne va pas réparer sa vision déficiente des couleurs, on va augmenter le contraste et donc créer à un moment une couleur qu’il peut voir".

Cela pourrait être une piste de solution pour notre étudiant Thomas pour qu’il exerce la météorologie dans le secteur privé : "l’idée c’est de rebondir, de pouvoir faire la météorologie, c’est ce qui me plairait le plus et si on remarque que ce n’est pas du tout possible à cause de ce handicap… Je finis quand même mon bachelier en géographie à l’université, ce dernier offre d’autres choix, d’autres métiers qui m’intéressent tout autant", conclut l’étudiant. Professeur de géographie ou climatologue, l’avenir n’est pas fermé pour Thomas. En attendant, une chose est sûre : les couleurs comme la perception du monde sont des aspects bien subjectifs.