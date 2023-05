Dalhem : le seul abattoir à volailles pour particuliers et petits producteurs en province de Liège

L’accès à l’abattage est de plus en plus compliqué pour les petits éleveurs. En province de Liège, il n’existe qu’un seul abattoir à volailles pour les petits producteurs et les particuliers : la ferme Hossay à Dalhem. Tous les autres ont fermé. L’abattoir construit par un petit éleveur, lui, a ouvert en septembre dernier. La Province de Liège soutient l’initiative. Notamment à l’aide d’un subside de 75.000 euros.

Soutenir les circuits courts et les productions artisanales

"La cessation de cette activité par d’anciens opérateurs a contraint les éleveurs à effectuer de longs déplacements avec des impacts négatifs pour les animaux et l’augmentation des coûts financier et environnemental pénalisant de nombreux élevages" explique la Province. Elle veut par là, soutenir les circuits courts et les productions artisanales.

Un abattoir ouvert aux particuliers

Agréé aux normes Afsca, l’abattoir traite environ 1000 volailles par semaine dont une petite centaine qui appartiennent à des particuliers. "Le prix devrait tourner autour des 3,50 euros par volaille" explique Hadrien Hossay, le propriétaire de l’abattoir. "On abat des poulets, des poules pondeuses, des poules d’ornement, des petites dindes de maximum 15 kilos, des canards, des oies, des canards foie gras, des oies grasses aussi." Dans son bâtiment de 400 mètres carrés, l’abattoir espère à terme traiter jusqu’à 2000 petites volailles par semaine.