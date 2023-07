Dalf, Du début à la faim: déjà 600 kilos de fruits et légumes invendus sauvés du gaspillage

Carotte/piment/cumin, citron/sésame/céleri… Une fois les recettes élaborées, les fiches techniques validées, la production est gérée par Into The Spoon, un atelier de production situé à Forest, qui accompagne Sophie, et aussi différents projets autour de l’alimentation durable.

" On fait en fonction du produit, de la saison, de la disponibilité, des quantités. Les recettes contiennent minimum 75% de fruits et légumes, pas d’ajout d’acidifiants, seulement des épices, de l’huile, différents condiments pour agrémenter, rien que des ingrédients et des conservateurs naturels. Les produits sont pasteurisés, ils peuvent se conserver un an. "

Les tapenades sont vendues au prix de six euros. "C’est important de comprendre le prix. On travaille en circuit court, en collaboration directe avec tous les intermédiaires. Si on veut bien manger et avoir un impact au quotidien, c’est le prix que ça coûte." A ce jour, Dalf a collecté et revalorisé environ 600 kg de fruits et légumes.