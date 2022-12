Daley Blind à propos de son père : "Je pense être le meilleur footballeur entre nous deux"

Pour les Blind, le football est une affaire de famille. Adjoint de Louis Van Gaal, Danny Blind vit conjointement avec son fils Daley cette Coupe du monde. Capitaine de l’Ajax et leader des Oranjes, Daley Blind lui marche dans les traces de son père. Une grande aventure qu’ils partagent donc à deux lors de ce Mondial. "Nous travaillons ensemble, donc c’est plus qu’une succession. Quand nous sommes ensemble ici à l’hôtel et que nous prenons une tasse de café, nous en profitons tous les deux. Nous partageons cette expérience ensemble, cela s’est déjà produit en 2014."

Avec 98 sélections, Daley a dépassé son paternel en termes de caps. "J’ai joué plus de rencontres pour les Pays-Bas et c’est quelque chose dont nous pouvons tous les deux être fiers. Je pense être un meilleur footballeur que lui. Je crois que mon père est plus un leader. Il a plus de capacité de leadership, et était un bon footballeur et défenseur. Sur certains domaines, il est toujours devant moi." De quoi attiser de la concurrence ? "Il y a certainement de la concurrence, mais ce n’est pas de la motivation en soi.

Elle prend de l’ampleur au fil des ans parce que je me rapproche de lui."

Malgré cette rivalité entre le père et le fils, Daley Blind ressent de la fierté en évoquant la carrière de son paternel : "Je suis très fier de sa carrière. C’est fantastique ce que nous avons fait pour le nom Blind. Je ne pensais pas réaliser ce que mon père a accompli."

La dynastie Blind se poursuivra peut-être avec la prochaine génération : "Mon fils était aussi présent au tournoi. Il doit vraiment aimer ça, mais je ne vais pas le pousser à devenir footballeur parce que parfois c’est un monde vraiment difficile. S’il aime ça, je lui donnerai tout le soutien du monde."