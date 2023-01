Dakar : sixième succès de suite pour Sébastien Loeb et Fabian Lurquin, un record

Sébastien Loeb (Prodrive) et son copilote belge Fabian Lurquin ont remporté la 13e étape du Dakar 2023, reliant Shaybah à Al-Hofuf sur 675 km, dont 154 de spéciale, samedi en Arabie saoudite. Le Français signe ainsi son 6e succès de suite dans ce Dakar, une grande première dans l'histoire du mythique rallye-raid.

Il s'agit du 7e succès de Loeb dans ce Dakar, une performance qui n'avait plus été réalisée depuis l'Espagnol Carlos Sainz en 2011 mais reste loin du record du Français Pierre Larigue, vainqueur de 10 étapes en 1994. Avec un chrono de 2h26:17, Loeb et Lurquin ont devancé le Qatarien Nasser Al-Attiyah (Toyota) de 5:28 et le Suédois Mattias Ekstrom (Audi) de 6:31. Au classement général, Al-Attiyah reste confortablement installé en tête avec 1h21:42 d'avance sur Loeb et 1h35:50 sur le Brésilien Lucas Moraes (Toyota), 8e de l'étape samedi à 12:07. La 45e édition du Dakar se termine dimanche avec une dernière étape longue de 417 km, dont 136 chronométrés, entre Al-Hofuf et Dammam.