Dakar 2023 : Van Beveren vainqueur à moto, Al-Attiyah en auto, Loeb et Lurquin perdent encore du temps

Nasser Al-Attiyah (Toyota) a remporté la 5e étape du Dakar 2023 en catégorie auto, une boucle de 373 km autour de Ha’il, jeudi en Arabie saoudite. Tenant du titre et leader du général, le Qatarien a terminé avec 1 : 57 et 3 : 44 d’avance sur les Audi de l’Espagnol Carlos Sainz et du Français Stéphane Peterhansel, signant son second succès sur le rallye-raid après sa victoire dans la 2e étape.

Vainqueurs de la 4e étape mercredi après plusieurs jours de galère, le Français Sébastien Loeb et son copilote belge Fabian Lurquin ont de nouveau perdu du temps jeudi. À la suite d’un tonneau en fin d’étape, le duo a dû changer une roue, ce qui lui a fait perdre une vingtaine de minutes. Loeb et Lurquin ont terminé l’étape en 8e position, à 33 : 21 du vainqueur.

Au général, Nasser Al-Attiyah conforte sa 1re place, avec 22 : 36 d’avance sur Peterhansel, qui prend la 2e place au Saoudien Yazeed Al Rahji (Toyota), 4e de l’étape et désormais 3e du général à 27 : 01 du leader. Carlos Sainz est 4e à 34 : 52, tandis que Loeb et Lurquin pointent au 11e rang à 1h53:41. Vendredi, c’est la plus longue étape de ce 45e Dakar qui attend les pilotes, la 6e étape proposant 467 km de spéciale et 409 km de liaison entre Ha’Il et Al Duwadimi.