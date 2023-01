Dakar 2023 : Sunderland, vainqueur en motos en 2022, abandonne après une chute, Sanders et Sainz remportent la 1ère étape

Le motard australien Daniel Sanders (GasGas) s’est imposé dimanche lors de la première étape du Dakar 2023, marquée par l’abandon de son coéquipier, le tenant du titre, Sam Sunderland.

Daniel Sanders a devancé le Chilien Pablo Quintanilla (Honda) de sept secondes et Ricky Brabec (USA/Honda) de 10 secondes au terme d’une boucle partie des bords de la mer Rouge et qui a sillonné pendant 367 km des terrains tour à tour sablonneux et caillouteux.

L’Australien prend la tête provisoire du classement général, devant l’Espagnol Joan Barreda (Honda) à une minute, et Ricky Brabec (+1 minute 15).

Le Britannique Sunderland, 33 ans, a abandonné après une chute au km 52. Après une première victoire sur le Dakar en 2017, il avait déjà dû jeter l’éponge l’année suivante.