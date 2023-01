Dakar 2023 : Sébastien Loeb remporte la 20e étape de sa carrière, changement de leader en moto

Le Français Sébastien Loeb et son copilote belge Fabian Lurquin (Hunter) ont remporté la 10e étape du Dakar en catégorie auto, mercredi, après 624 kilomètres, dont 114 de spéciale, entre Haradh et Shaybah. Il s'agit de la troisième victoire consécutive du duo, la quatrième dans ce Dakar. Le Qatarien Nasser Al-Attiyah (Toyota) conserve la tête du général. Ross Branch (Hero)a dominé le chrono du jour en moto. L'Argentin Kevin Benavides (KTM) en a profité pour prendre les commandes.



Loeb a réalisé le meilleur temps à tous les passages intermédiaires. Il s'est imposé avec 3:04 d'avance sur le Suédois Mattias Ekstrom (Audi). Le Brésilien Lucas Moraes (Toyota) s'est classé troisième à 5:22. Solide leader du général, Al-Attiyah a terminé quatrième avec 5:45 de retard sur le vainqueur du jour. Loeb, dont c'est la 20e victoire dans le rallye-raid, reste troisième du général, à 1h37:23 d'Al-Attiyah, mais revient à moins d'un quart d'heure de la deuxième place, occupée par Moraes (+1h21:34). Le Français Pierre Lachaume et son copilote belge François Beguin occupent la 13e position au classement provisoire de l'étape, à 12:55 de Loeb. Ils pointent au 15e rang au général.



Le motard du Botswana Ross Branch a remporté au guidon de son Hero sa deuxième victoire sur le rallye Dakar mercredi, au cours d'une 10e étape de 624 km entre Harad et Shaybah, en Arabie saoudite.

Le Français Adrien Van Beveren et sa Honda a terminé dans sa roue, distancé de 21 secondes, et Michael Docherty (Husqvarna), le Sud-africain dont c'est le premier Dakar, a confirmé son potentiel en se plaçant troisième à 30 secondes, selon des résultats provisoires.

Quatrième à une minute de Branch, l'Argentin Kevin Benavides (KTM) prend la tête du classement général provisoire à l'Américain Skyler Howes (Husqvarna), à 1 min 29 sec. L'Australien Toby Price (KTM) est troisième.