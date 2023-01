Dakar 2023 : Loeb poursuit sa moisson, les motos dans un mouchoir de poche

Le Français Sébastien Loeb (Prodrive) a remporté son cinquième succès dans le Dakar-2023 jeudi lors de la 11e étape en catégorie autos, entre Shaybah et un campement dans les dunes de l'Empty Quarter en Arabie Saoudite, alors que la course reste serrée en catégorie moto.

Loeb a signé le meilleur temps à la neutralisation, un point aux alentours du mi-parcours où les équipes en autos doivent s'arrêter 3 min. Le nonuple champion du monde de rallye a devancé de 2 min 16 sec son coéquipier Guerlain Chicherit et de 2 min 26 sec le Suédois Mattias Ekstrom (Audi) au terme de 274 km de spéciale sans assistance mécanique tracées dans l'Empty Quarter, un océan de sable et de dunes présenté comme le clou de cette 45e édition.

Loeb signe décroche ainsi sa quatrième victoire consécutive.

"On a déjante à un moment et on perd 2 minutes à ce moment-là", mais "c'était moins difficile que ce qu'on pensait dans le franchissement, les dunes étaient moins difficiles, et la voiture est très performante par rapport à ce qu'on avait avant", a assuré Fabian Lurquin, le copilote de Loeb, avant de regagner le campement réduit et planté sur un plateau au pied de montagnes de dunes couleur ocre.

Le Brésilien Lucas Moraes a terminé en 4e position, à 5 min 13 sec, devant le Qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota), 5e à 6 min 42 sec.