Dakar 2023 : la septième étape annulée en moto, les spéciales des 7e et 8e étapes échangées en auto

La septième étape du Dakar a été annulée pour les motos, ont annoncé vendredi les organisateurs de la course. Les spéciales des 7e et 8e étapes ont été échangées pour les autos et les camions.

"Face aux problèmes météorologiques rencontrés à nouveau aujourd’hui et au niveau de fatigue constaté chez tous les pilotes de la catégorie, les organisateurs ont décidé d’annuler la spéciale de la 7e étape entre Riyad et Al Duwadimi", a expliqué l’organisation sur Twitter. Les motos et quads quitteront le bivouac de Riyad à partir de 10h samedi matin afin d’emprunter le tronçon de route vers Al Duwadimi.

L’étape 7 sera bien disputée par les autos, les camions et les Dakar Classic. Mais selon un parcours aménagé annoncé plus tôt dans la journée par les organisateurs. "Les spéciales des étapes ont été échangées, avec un raccourcissement de la distance permettant pour chacune des journées une bonne gestion du kilométrage de liaison", ont expliqué les organisateurs.

Pour la septième étape, samedi entre Riyad et Al Duwadimi, la spéciale se disputera sur 333 kilomètres. "Les concurrents n’ayant pas anticipé une réelle étape marathon à ce stade de la course, une zone d’assistance sera organisée après l’arrivée de la spéciale (liaison, 94 km), pour une durée maximale d’intervention de deux heures. Les pilotes et équipages prendront ensuite la direction d’Al Duwadimi (liaison de 240 kilomètres) où leurs véhicules seront stationnés en parc fermé", ont précisé les organisateurs.

La huitième étape, dimanche, fera le trajet retour vers Riyad, avec au programme "la boucle initialement prévue de la septième étape amputée de 128 kilomètres. Le chrono sera donc déclenché sur 345 kilomètres, puis les concurrents se dirigeront vers le bivouac de Riyad." Lundi 9 janvier, la journée de repos reste programmée à Riyad.