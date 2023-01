Dakar 2023 : la 3e étape pour Chéchirit, Sainz cède la tête à Al-Attiyah

Le Français Guerlain Chicherit (Prodrive), victime de cinq crevaisons la veille, a pris sa revanche mardi en remportant la troisième étape du Dakar, écourtée du fait de fortes pluies. Sébastien Loeb et Fabian Lurquin perdent encore du terrain.

En OT3, prototype léger, Guillaume De Mevius a placé son buggy en 3e position à 1:35 de l'Américain Austin Jones (Can-Am), vainqueur du jour. Le pilote belge était toujours sur le podium au classement général.

Leader du classement général au départ en auto, l'Espagnol Carlos Sainz (Audi) est en revanche le grand perdant du jour: contraint de s'arrêter au km 213 en raison d'un problème à la roue, il a accusé un retard de 56 minutes. Le Qatarien et tenant du titre Nasser Al-Attiyah (Toyota) lui succède.

Pour l'étape, le Sud-Africain Henk Lattegan a pris la deuxième place avec sa Toyota, à 3 minutes et 26 secondes, et l'Argentin Orlando Terranova la troisième, à 5 minutes et 4 secondes, au dernier pointage des organisateurs.

Le Français Stéphane Peterhansel (Audi), en difficulté la veille, a connu un meilleur sort en terminant quatrième, à 7 minutes et 47 secondes du vainqueur.

Les organisateurs ont annoncé peu après 14h30 locales (12h30 en Belgique) avoir, comme ils l'avaient fait pour les motos quelques minutes avant, suspendu l'étape pour des raisons de sécurité. L'étape a été neutralisée au km 378 de la spéciale, qui devait en compter 447.

Au classement général provisoire, Al-Atthiyah est suivi du Saoudien Yazeed Al-Rajhi, deuxième à 13 minutes et 20 secondes, et de Peterhansel, à 20 minutes et 45 secondes.

Sébastien Loeb (Prodrive), avec Fabian Lurquin, a encore connu des avaries mardi après la triple crevaison de la veille, et perd plus de 35 minutes supplémentaires, qui le placent à la 26e place au général