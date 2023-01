Dakar 2023 : Guillaume De Mévius reste en tête mais perd 5 minutes sur son plus proche poursuivant

Guillaume De Mévius (Grallyteam) s'est classé 12e de la 10e étape du Dakar en prototypes légers (OT3), mercredi, après 624 kilomètres, dont 114 de spéciale, entre Haradh et Shaybah. Le pilote belge reste en tête du général, mais voit son plus proche poursuivant, l'Américain Austin Jones (Red Bull Off-Road Jr Team) se rapprocher à moins de 8 minutes.

"On a fait une erreur au tout début de la spéciale, on a fait un tonneau dans les dunes", a raconté le pilote belge auprès des organisateurs du Dakar. "Heureusement, il y avait des spectateurs qui nous ont aidés. Mais c'était un moment très stressant. On a crevé une roue en même temps, donc je ne sais pas trop combien de temps on a perdu, mais ce n'est pas une bonne journée."

Guillaume De Mévius : "On ne s'attendait pas à ça"

L'étape de mercredi proposait un parcours de 624 km, dont 114 de spéciale, et la découverte du désert de l'Empty Quarter. "C'était court et intense", a résumé De Mévius. "C'est très différent de ce qu'on a fait durant la première semaine. Et pour retrouver le rythme au début de l'étape, on s'est fait surprendre dès les premières dunes. Au début, on a eu un peu de mal à se mettre dedans, on ne s'attendait pas à ça. Maintenant on a compris ce que c'était, les 130 bornes nous ont mis dedans".

De Mévius a terminé à 9:30 du vainqueur du jour, l'Américain Seth Quintero (Red Bull Off-Road Jr Team). Ce dernier, vainqueur de sa deuxième étape, s'est imposé avec 37 secondes d'avance sur le Chilien Ignacio Casale (X-Raid Yamaha) et 2:26 sur le Portugais Helder Rodrigues (South Racing Can-Am). Jones a pris la sixième place à 4:35. Au général, De Mévius garde 7:48 d'avance sur Jones. Quintero est troisième à 1h03:42.