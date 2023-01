Dakar 2023 : Guillaume De Mévius nouveau leader en prototypes légers

Guilluame De Mévius (Grallyteam) s’est emparé de la tête du classement général en prototypes légers T3 au terme de la 5e étape du Dakar, une boucle de 373 km autour de Ha’il, jeudi en Arabie saoudite.

Au volant de son prototype léger SSV, le pilote belge de 28 ans a pris la 4e place de la 5e étape, à 14 : 28 du vainqueur, l’Américain Seth Quintero (BRP). Celui-ci a devancé de 4 : 47 le Chilien Francisco Lopez Contardo (Can Am) et de 11 : 46 l’Américain Austin Jones (BRP).

Leader au départ de l’étape avec 1 : 29 d’avance sur De Mévius, l’Américain Mitchell Guthrie (TM3) a été retardé jeudi, laissant la tête du classement général provisoire à De Mévius. Celui-ci compte 7 : 20 d’avance sur Austin Jones et 1h05:49 sur Seth Quintero, tenant du titre de la catégorie.

Vendredi, c’est la plus longue étape de ce 45e Dakar qui attend les pilotes, la 6e étape proposant 467 km de spéciale et 409 km de liaison entre Ha’Il et Al Duwadimi.