Dakar 2023: deuxième victoire d'étape pour Benavides en moto, Loeb s'impose en auto

L'Argentin Luciano Benavides (Husqvarna) a arraché mardi la victoire dans la 9e étape du Dakar entre Riyad et Harad en catégorie moto, la seconde de cette 45e édition du célèbre rallye-raid. Sébastien Loeb (Prodrive) a dominé la course en catégorie auto.

Le cadet des frères Benavides, 27 ans, a franchi la ligne d'arrivée après 358 km de spéciale (la partie chronométrée de l'étape) dans le sable en partie mouillé, avec 1 minute et 2 secondes d'avance sur l'Australien Toby Price (KTM) et 2 minutes et 57 secondes sur l'Américain Skyler Howes (Husqvarna).

Howes reste donc pour la cinquième journée consécutive à la tête du classement général provisoire mais Price, qui accusait 13 secondes de retard mardi matin, s'est encore rapproché et 3 petites secondes seulement les séparent désormais.

Kevin Benavides et sa KTM sont 3e (à 5 min 9 sec), et le Français Adrien Van Beveren, (Honda) qui n'était qu'à 2 min et 49 sec du leader au départ, se retrouve désormais à 15 min et 40 sec, après s'être perdu en première partie de course.

Le motard espagnol Joan Barreda (Honda) a quant à lui abandonné après une chute au niveau du km 16, à la réception d'un saut en bas d'une dune. Il a été héliporté et souffrait de douleurs dorsales, selon les organisateurs.

Le rallye Dakar 2023 s'est élancé le 31 décembre sur les bords de la mer Rouge pour plus de 8.000 km de course et une arrivée le 15 janvier à Dammam.