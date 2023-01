Dakar 2023 : cinquième titre pour Nasser Al-Attiyah en auto, Guillaume de Mévius 3e dans sa catégorie

Le Qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota) a remporté son 5e rallye-raid Dakar en auto, après 2011, 2015, 2019 et 2022, au terme de la 14e et dernière étape à Dammam (Arabie saoudite) dimanche. Triple vainqueur d'étape, le tenant du titre devance de plus d'une heure le Français Sébastien Loeb (Prodrive) et le jeune Brésilien Lucas Moraes (Toyota).

En tête depuis la troisième étape, le pilote de 52 ans a compté d'entrée de 20 minutes d'avance sur Stéphane Peterhansel (Audi) et 33 sur celle de l'Espagnol Carlos Sainz. Il a vu s'ouvrir un boulevard avec l'abandon de ces deux principaux rivaux. La suite de la course n'a été pour lui que contrôle et maîtrise.