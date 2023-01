Dakar 2023 : Al-Attiyah empoche la 6e étape et s'échappe, la galère pour Audi, Luciano Benavides sourit en moto

Le Qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota) a remporté en catégorie auto la 6e étape du Dakar 2023, disputée vendredi entre Hail et Ryad et marquée par les déboires de l'écurie Audi, avec l'abandon du Français Stéphane Peterhansel et l'accident de l'Espagnol Carlos Sainz.

Tenant du titre et leader du classement général, Al-Attiyah s'est imposé avec 3:29 d'avance sur le Français Sébastien Loeb et son copilote belge Fabian Lurquin (BRX Hunter), et 8:52 sur le Sud-Africain Henk Lategan (Toyota). Il signe ainsi son 3e succès sur le Dakar 2023 après ses victoires dans les 2e et 5e étapes. Les Audi ont connu une journée noire. Deuxième et troisième du général au départ de l'étape, l'Espagnol Carlos Sainz et le Français Peterhansel ont tous deux eu un accident au même endroit, au km 212. Peterhansel, surnommé "Monsieur Dakar" et détenteur du record de victoires (14, 6 en moto et 8 auto), a abandonné alors qu'il était en tête. Son copilote Edouard Boulanger a été blessé et, souffrant de douleurs dorsales, a été héliporté par le service médical du Dakar vers l'hôpital de Buraydah pour y passer des examens complémentaires, selon les organisateurs.

Accidenté au même endroit que son équipier, Sainz attendait "de pouvoir réparer son véhicule avant d'essayer de reprendre sa course", a précisé l'organisation du rallye-raid. Les Audi écartées, Al-Attiyah se retrouve avec une confortable avance en tête du général puisque Lategan, son plus proche poursuivant, pointe à 1h06:50. Loeb et Lurquin sont troisièmes du classement général provisoire à 1h13:19.

La 6e étape a été écourtée en raison des fortes pluies tombées cette semaine sur l'Arabie saoudite. Les conditions météorologiques ayant rendu inaccessible le site de campement d'al-Duwadimi, où était initialement prévue l'arrivée, le tronçon chronométré a été réduit de 100 km pour faire terminer l'étape à Ryad.