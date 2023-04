Daisy, le robot capable de recycler 200 iPhones par heure

Lancé en 2018, Daisy est un robot de désassemblage créé par Apple. Il permet de récupérer les différents composants d’un iPhone afin de les recycler. Régulièrement mis à jour, il est aujourd’hui capable de reconnaitre et de gérer le démontage de 23 modèles différents d’iPhone.

Il existe seulement deux exemplaires dans le monde de Daisy, l’un à Austin, au Texas et l’autre à Breda aux Pays-Bas. Chacun peut traiter jusqu’à 200 smartphones à l’heure, soit plus d’un million sur un an. Daisy se compose de différents bras articulés, chacun dédié à une étape du démontage du smartphone. Le tout est regroupé sur une mini chaîne de démontage à l’intérieur d’un espace vitré et sécurisé.

Identification du modèle (de l’iPhone 5 à l’iPhone 12), séparation de l’écran du reste des composants, séparation de la batterie (opération délicate, car la batterie de l’iPhone est maintenue par de la colle puissante), les diverses vis de l’appareil sont enlevées et chaque composant du téléphone tombe sur un tapis roulant qui mène vers la sortie. Là, un humain prend le relais pour répartir tous ces déchets dans de grands bacs dédiés. Et c’est ainsi que toutes les 18 secondes un nouvel iPhone est entièrement démonté.

Il en résulte donc de grands bacs où sont conditionnés séparément les écrans, les batteries, les caméras avant et arrière, les connecteurs, etc. Ils seront ensuite expédiés aux quatre coins du monde, chez différents partenaires afin d’être recyclés, d’une façon ou d’une autre, et réinjectés sur le marché.