Daisy Edgar-Jones, Lolahol, Maya Hawke... Comment devenir artiste quand on est 'fils' ou 'fille de' ?

Comment la chanteuse Hope Tala est-elle en train de passer à la vitesse supérieure ? Sort-on indemne d’une plongée au pays des Mormons dans la série Sur ordre de Dieu ? La jeune actrice Daisy Edgar-Jones s’est-elle vraiment faite toute seule ? Et la fille de Madonna, LolaHol ? Sans oublier Maya Hawke, la fille d’Ethan Hawke et d’Uma Thurman ? Bref, comment embrasser une carrière artistique quand on est 'fils' ou 'fille de' ? Autre débat : Netflix est-il en train d’être diabolisé en France ?

Toutes ces questions trouvent une réponse dans La semaine des 5 Heures de ce 1er septembre. Générique !