Daft Punk : le duo dévoile un titre inédit pour les 10 ans de l’album "Random Access Memory"

Le clip de son côté est assez minimaliste. On y voit un homme se transformer en squelette, en empereur, astronaute ou même en scaphandrier, marcher et évoluer au fil de sa course.

"Infinity repeating" fait partie des neuf morceaux de 2013 qui n’ont jamais été diffusés. Il est disponible dans la réédition des 10 ans de "Random Access Memory" publiée ce vendredi 12 mai. D’autres sont sortis dernièrement : "The writing of Fragments of time", un making-of sonore du morceau "Fragments of time", et "GLBTM", préfigure "Give life back to music ". Et cette semaine, le duo a innové en proposant un titre disponible en réalité virtuelle sur Snapchat.

Le 9 juillet, toujours au Centre Pompidou, il sera possible de participer à une "écoute commentée de l’album en intégralité sur le système ultra-haute-fidélité".