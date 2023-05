Daft Punk : le duo de nouveau réuni au Centre Pompidou ?

Un évènement mondial serait aussi en préparation pour célébrer la réédition de l’album, selon le compte fan @Daft_Wub. Des données de géolocalisation ont été dissimulées sur la plateforme d’écoute streaming Spotify dans les titres déjà disponibles de "Random Access Memories, 10th anniversary". Quand on les joue, les miniatures de plusieurs titres s’animent et dévoilent des données satellites aux quatre coins du monde.

Give Life Back to Music : 34°00’30.5″N 118°29’54.9″W (Santa Monica, Californie)

The Game of Love : 35°37’27.3″N 139°46’31.5″E (Tokyo, Japon)

Giorgio by Moroder : 34°36’29.5″N 58°22’20.0″W (Buenos Aires, Argentine)

Instant Crush : 23°35’11.9″S 46°39’21.8″W (São Paulo, Brésil)

Lose Yourself to Dance : 40°45’32.2″N 73°59’06.3″W (New York, États-Unis)

Get Lucky : 33°51’29.3″S 151°12’52.5″E (Sydney, Australie)

Fragments of Time : 19°25’57.5″N 99°07’59.3″W (Mexico, Mexique)

Doin’It Right : 48°51’38.9″N 2°21’06.1″E (Paris, France)

Within : 51°31’55.7″N 0°07’30.2″W (Londres, Angleterre)

Le Centre Pompidou n’est pas un lieu choisi au hasard pour le groupe. Comme l'explique le site du musée, c’est dans ce lieu que la carrière des Daft Punk a grimpé. La nuit du 10 novembre 1992, la terrasse du Centre Pompidou était transformée en immense dancefloor dans le cadre d'une de leurs soirées "Armistice". Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo, alors âgés de 18 ans, y ont participé. L'ambiance relax, loin des "rave party glauques", a inspiré le duo à se lancer dans leur propre style de musique. Plus de 30 ans après, la boucle est bouclée.

Marie Frankinet retrace le parcours des Daft Punk dans un des épisodes de "Pop Icons", le podcast qui décrypte les grands noms de l’industrie musicale. Secrets de fabrication, coulisses et génie créatif sont les ingrédients de ce podcast captivant.