Daft Punk, la genèse d’un hymne à la joie

" Ce qui est extraordinaire, c’est qu’on a oublié. A l’époque, il n’y a pas Shazam, il n’y a pas internet. Quand on aime un morceau, il faut le chantonner au disquaire et essayer de lui faire deviner, même si on ne parle pas anglais et qu’on ne connaît pas les paroles (rires). Il y a des lieux comme cela dans Paris qui regroupent la jeunesse un peu bouillonnante. C’est comme une école. Ces deux garçons, grâce à Daniel Dauxerre (NDLA : le disquaire au New Rose), vont découvrir plein d’univers musicaux. Ils vont chercher des choses très particulières et se nourrir, se nourrir, se nourrir, et devenir ce qu’ils sont. Chaque disque trouvé là-bas va être une petite brique pour l’édifice de leur musique. "