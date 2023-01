Daft Punk continue de trier ses archives et publie une vidéo d’eux sans leurs casques

Déjà en avril 2022, le groupe avait dépoussiéré leurs archives avec un making of de leur tube "Around the World". Cette fois-ci, ils partagent une vidéo d’une performance live datant de 1997.

Si vous ne l’aviez pas reconnu, c’est bel et bien le titre "Rollin & Scratchin", extrait de leur album culte Homework. La réédition de ce dernier est d’ailleurs disponible depuis l’année passée. Cette vidéo inédite est extraite d’un concert au Mayan Theater de Los Angeles. On peut même y voir Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo sans leurs casques.