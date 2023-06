Daesh, ce n’est pas fini ! Comme la Coalition internationale, la Belgique met en garde.

Membre fondateur, la Belgique fait partie de la Coalition internationale créée en 2014 pour vaincre Daesh et composée de 86 pays en plus de la Commission européenne, l’Otan et Interpol.

Mission a priori réussie, puisque depuis 2021, le Califat n’existe plus. Mais à Riyad aujourd’hui vous ne trouverez personne pour dire que l’hydre Daesh a disparu. Au contraire, beaucoup s’inquiètent d’une repousse de petites tentacules. En Syrie, en Irak, sur l’ancien territoire du Califat, chaque semaine on observe des incidents de type " hit and run ", des incursions éclair orchestrées par des cellules dormantes de l’Etat islamique.