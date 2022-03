Dadju invité de The Voice : "Je suis juste un artiste qui parle beaucoup d’amour"

Chacun de ses clips est d'ailleurs scénarisé comme un film, et l'artiste touche à tout apparaîtra bientôt au cinéma. Une notoriété qu'il met aussi au service des autres : son association caritative est venue en aide aux femmes victimes de violence sexuelles au Congo via le docteur Mukwege, et devrait aider enfants abandonnés et hôpitaux à l'avenir. "J’essaye à chaque fois de sensibiliser par ma notoriété, explique Dadju. Toutes ces choses qui se passent, qui sont terribles mais qui sont cachées. Important pour moi, dans la lumière c’est bien, mais faut voir ce qu’il y a derrière important avec les nouvelles générations de les sensibiliser à ça !"

Le troisième album de Dadju est attendu le 13 mai prochain. Son premier titre, 'King', dépasse déjà les 11 millions de vues sur Youtube.