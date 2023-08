Daddy K, Cali et Suarez à Verviers le dernier week-end d’août pour le festival FiestaCity

Le festival de musique FiestaCity fera vibrer le centre-ville de Verviers de vendredi à dimanche dans des styles variés avec, à l’affiche de cette 19e édition, le DJ belge Daddy K et le chanteur Cali notamment.

Outre les platines belges et la pop française, les festivaliers pourront se déhancher sur le son pop rock de Suarez ou s’ébrouer sur les notes énergiques de Reise Reise, tribute belge de Rammstein. Entre blues, heavy metal, pop jazzy et indie rock, il y en aura donc pour tous les goûts sur les trois scènes de l’événement, gratuit. Aucune réservation n’est nécessaire. Des stands de nourriture et de boissons permettront aux visiteurs et visiteuses de se restaurer.

Le festival retrouve par ailleurs la place du Martyr, délaissée l’an dernier au profit de la place Verte en raison de travaux. La scène "Spirit of 66" y accueillera les mélomanes jusqu’au bout de la nuit, tandis que la scène principale s’installera cette année sur l’ancien site Belgacom. La dernière scène relie les deux autres, rue du Collège.