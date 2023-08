Daddy K aux Fêtes de Wallonie à Namur

Avec plus de 30 ans de carrière, Daddy K est un DJ belge que l’on ne présente plus. Artiste aux multiples facettes : DJ, rappeur, breakdancer, producteur, animateur, influenceur et pionnier du mouvement Hip Hop en Belgique. Aujourd’hui, Daddy K joue partout dans le monde : aussi bien en Belgique qu’en Asie, aux Etats-Unis, à Dubaï et dans le reste de l’Europe.

L’artiste compte plusieurs disques de platines, d’or et de dimant. On peut le dire, Daddy K a une carrière incroyable et a conquis plusieurs générations de fans. Il est beaucoup plus qu’un simple DJ, c’est un pionner fondateur rassembleur tout public aussi bien familial que branché.

Daddy K est bien plus qu’une valeur sure… c’est une légende urbaine Made In Belgium !