“Daddy Cool” : Vincent Elbaz s’improvise garde d’enfants

Si le film a pu compter sur Vincent Elbaz pour incarner Adrien, il a fallu également trouver des enfants. Le casting fut une étape importante, permettant de mettre de côté les candidatures plus motivées par les parents que par leur progéniture. La production a dû aussi s’adapter aux lois pour les enfants sur les tournages. En effet, ceux-ci ne peuvent être présents qu’une heure et demie par jour, ce qui a évidemment mené à un calendrier très serré. Magie du cinéma oblige, Vincent Elbaz a dû tourner plusieurs scènes sans ses jeunes camarades de jeu pour être à temps dans le planning. Ce dernier a d’ailleurs failli être infecté par une blessure qu’a eue sa star un mois avant le tournage. L'acteur s’étant en effet déchiré le tendon d’Achille et ne pouvant se déplacer sans boiter, cet élément a dû être intégré à l’intrigue. Heureusement, le film a quand même pu se faire sans trop de soucis, au plus grand bonheur des amateurs de comédies françaises.