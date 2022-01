Daan Heymans, éphémère feu follet de la D1A, va pouvoir éclater à Charleroi

En un an et demi, Daan Heymans a tout connu. Un début de saison 2020-2021 pétaradant avec Waasland-Beveren, une rétrogradation dix mois plus tard, un transfert en Serie A dans un club entouré d’une hype folle, puis une arrivée à Charleroi dans la peau d’un joueur qui doit à nouveau tout prouver. Voilà qui fait beaucoup à gérer pour un garçon de 22 ans.

C’était en août 2020. Le championnat de Belgique reprend ses droits après une longue interruption due au Covid-19. Waasland-Beveren, qui a réussi à échapper à la relégation malgré sa dernière place au classement la saison précédente, reprend les armes pour la survie en D1A. Dans l’incertitude quant à ses renforts, le club décide de faire confiance aux jeunes du noyau. Parmi eux, Daan Heymans, un milieu offensif prometteur qui effectue des va-et-vient entre les tribunes et le terrain depuis deux saison. Titularisé en soutien d’attaque, le garçon de 21 ans étonne. Mieux, il surnage. Dans une équipe qui s’empêtre d’entrée au classement, il plante six buts en sept match et devient la curiosité de la nouvelle saison.