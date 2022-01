D3A acff : Namur sans Senakuku, Manage et Tournai, avec plus de choix

S’il remporte son match de retard au sein du peloton de tête, Aische ne sera plus qu’à une victoire de la première place. Chez les Hesbignons, le tour final est devenu aussi par la force des choses un objectif. On comptera sur un groupe équilibré, enthousiaste et qui possède un vrai banc pour y arriver. Ces derniers jours, les blessés au long cours, à savoir l’arrière latéral Wim Dury et le flanc polyvalent Kevin Plos sont revenus aux affaires.



Viennent alors les énigmatiques Tournai et Mons. Compliqué pour eux d’encore parler de titre cette saison, même si dans cette série bouteille à encre, on n’oserait jurer de rien. Tournai semble déjà avoir misé sur l’exercice 2022-2023 en faisant resigner dès le 31 décembre dernier le coach français Jérémy Descarpentries et tout son staff.



Avec l’appui du directeur sportif Fabrice Van Robaeys, le coach nordiste a carte blanche pour confectionner très tôt un noyau qui, comme le veut le président Rudy Lemoine devra comprendre à terme une majorité d’éléments du Tournaisis, issus par exemple d’une école des jeunes qui a retrouvé le label trois étoiles. En attendant, le RFC peut très vite devenir compliqué à jouer, y compris dans la troisième tranche de cette D3 série A si l’attaquant Mamadou Ba continue à revenir dans le coup comme lors des derniers amicaux de janvier ou si les deux arrivées du mercato hivernal, l’ailier droit et international guyanais.



Jessy Marigard (FC Loon Plage -France), 29 ans et l’attaquant français Mohamed Salmi, 25 ans (US Vimy Nationale 3 française), de retour sur place cassent d’emblée la baraque. A Mons, on a peut-être un peu trop misé sur l’expérience et les CV des Mael Lepicier.



(36 ans), Sandro Cordaro (35 ans) et autre Marvin Ogunjimi (34 ans), lequel a connu près de vingt clubs différents (!) entre 2004-2005 et 2021-2022.

Jusqu’ici, ce dernier, miné par des pépins physiques a forcément eu du mal à bien s’exprimer quand l’avant axial, venu de Symphorinois Oumar Traoré c’est a priori moins bien senti dans ses godasses en étant repositionné par l’entraîneur Laurent Demol en piston sur un flanc.



Pourtant, la Renaissance avec 31 buts inscrits possède la deuxième attaque de la série, 2021 se terminant mieux (4 matches sans défaite et une victoire à Tamines) pour une équipe qui jusqu’ici n’a pas été chercher de joker(s) en début d’année.