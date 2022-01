D3A Acff : Gosselies rappelle trois anciens pour l’opération maintien

A douze ou quatorze matches du finish, à côté de Stockel engagé dans une mission impossible, le PAC Buzet, Gosselies et le RCS Brainois sont au taquet pour garder un avenir en série nationale.



Dans une série D3-A à 15 équipes, seuls les 15 et 14e sont descendants directs, le 13eme étant barragiste. Mais il faudrait deux descendants francophones de nationale 1 pour que le perdant de ce test match soit poussé en première provinciale. Peu probable, semble-t-il à ce stade !Le sort du FC Stockel (3 points), seule équipe de séries nationales avec Koersel côté néerlandophone à n’avoir pas encore remporté un match cette saison apparaît scellé.



En coulisses, une médiation ayant échoué fin de l’année 2021, la bagarre fait toujours rage entre deux clans d’administrateurs, celui emmené par Didier Deweerdt attendant avec impatience le prononcé en référé d’un jugement pour gestion dite défaillante, appelé à tomber au plus tard avant les premiers jours de février.



"L’entraîneur Amaury Toussaint (ex-Waterloo) et quelques renforts sont en attente si le club change de présidence. Si cela reste en l’état, j’imagine qu’on préparera déjà le prochain exercice puisque je constate que quatre ou cinq U19 (et aucun gardien du noyau A de départ) étaient sur la feuille lors du dernier amical."



Le PAC Buzet (10), Gosselies (10 points, mais deux matches de moins), le RCS Brainois (15) et la J.Tamines (18) veulent donc coûte que coûte éviter le deuxième siège descendant à coup sûr.



"On joue bien entre les deux rectangles, mais c’est plus compliqué lorsqu’on est dans le nôtre ou dans celui de l’adversaire analyse l’entraîneur Roch Gérard, dont l’équipe, le PAC Buzet compte le plus grand nombre de nuls (7) dans la série. Je compte sur Martin Hellas et Lucas Bonomini, trop souvent sur la touche au premier tour pour redresser la barre lors des douze derniers matches. Mon milieu de terrain Gregory Descotte, victime de soucis cardiaques en début de saison semble remis sur de bons rails. Les renforts ont été faits l’été dernier en début de championnat. Il faudra donc laisser deux équipes derrière nous avec le noyau actuel."



A Gosselies, il n’y aura pas non plus de joker(s) hivernal-aux. "Depuis que le coach Benoît Paulet est arrivé en automne, on prend des points, note le président Francesco Scimeni, enclin à faire resigner le successeur sur place d’Olivier Suray au plus vite. Ce sera chaud jusqu’au bout, mais nous avons décidé avec le staff de la D3 de faire monter trois " anciens " de la P3 pour donner une touche d’expérience en plus pour la lutte finale. Les flancs offensifs Fabrice Caruana, David Passalacqua et Roney Baynon ont la mentalité pour nous aider à rester en série nationale."