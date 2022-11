D3 acff : Symphorinois, symphonie en vogue de l’automne

" Depuis qu’on enchaîne les succès, je fais confiance au onze en place, dit encore l’entraîneur Terence Jaumain. Chacun semble avoir trouvé ses marques. Logan Erculisse, un relai de l’entraîneur sur et en dehors du terrain est le capitaine qui apporte de l’équilibre dans le groupe. On a évoqué le retour de Thomas Druart. J’ajouterai aussi celui de Baptiste Goditiabois, un ancien espoir de OHL, qui s’est blessé au foot en salle, mais vient de reprendre les entraînements cette semaine. Florent Meurant, venu de Manage, les jeunes Sera et Gava, arrivés des espoirs de la Raal, Liam Colquhoun, venu de la P2 championne de Mons ; Theo Lombardo et bien sûr Brice Revercez, encore bien entré au jeu à Tamines vont avoir l’occasion de montrer qu’ils ont leur importance dans l’effectif 2022-2023.

Nos limites ? Je ne sais pas. On évoluera plus libérés encore puisque nous savons à présent que nous serons du prochain tour final pour la montée au minimum. Ce serait dommage de briser une dynamique de succès. On veut rester dans le haut de tableau. Mons et… Onhaye restent les favoris pour le titre. L’équipe namuroise qui nous avait défaits 3-1 lors du match d’ouverture m’est apparue bien rodée, costaude dans chaque ligne. "

Pour Symphorinois, la perspective de disputer le gros derby face à Mons se rapproche à présent de plus en plus. Initialement, celui-ci était programmé ce…. 1er novembre, mais la journée a pu être décalée au samedi 26 de ce même mois, en… pleine coupe du monde au Qatar donc.

La soirée en question risque de prendre, elle aussi une autre dimension vu le classement des voisins, une centaine de repas VIP étant déjà réservés à ce jour, tandis que le Tondreau pourrait accueillir jusqu’à deux mille personnes comme voici douze mois.

C’est le match où tout Mons aura envie de se rendre, les nombreux clubs de l’entité adorant venir participer à la fête.

A domicile, Symphorinois évolue aussi au Tondreau montois puisque son terrain étroit de village n’est pas homologué pour la nationale. Même si cela pose quelques petits soucis d’organisation au niveau de l’intendance notamment, le tout nouveau président Olivier Lamblin et son équipe apprécient le coup de main apporté par la Ville de Mons, rêvant même toujours dans un futur proche à un autre geste avec pourquoi pas l’arrivée d’un synthétique au village, option supposée développer la formation qui concerne tout de même plus de 350 jeunes.

L’esprit chiconnier

En mai dernier, le matricule 06464 a fêté ses soixante ans d’existence. Tout a commencé sur un terrain de la Cimenterie d’Obourg, en friche à ce moment, avant le grand déménagement à Saint-Symphorien dans les premiers jours de mai 1970. Ce sont ses fondateurs, trois copains d’école qui l’ont baptisé le Rapid pour faire référence au club autrichien du Rapid de Vienne, au centre de l’actualité à l’époque notamment avec le buteur Hans Krankl.

Aujourd’hui, les joueurs montois restent éloignés des célèbres valses voire d’un Oberbayern avec musiques tyroliennes. Sur place, on se contente d’une formule passe-partout pour expliquer le secret d’un club où il fait bon jouer ou être supporter.

Ne soyez donc jamais surpris d’entendre parler de l’esprit chiconnier pour expliquer qu’à Symphorinois, on aime recevoir, former une vraie famille et surtout les choses simples pour montrer son attachement et beaucoup de bonheur.

Les Chiconniers puisque c’est aussi le surnom des joueurs maison font référence à ce légume, considéré en Belgique comme de l’or blanc, parfois surnommé endive de Bruxelles.

A priori, dit-on à Symphorinois, le chicon a une vraie saveur car il y aurait toujours mieux poussé que partout ailleurs. Il se retrouve aussi souvent dans l’assiette d’un bon repas de famille.

Tous les deuxièmes jeudis du mois, deux ou trois éléments du noyau A du Rapid sont désignés pour organiser le souper supposé entretenir les liens d’un groupe. Il est toujours prévu à la buvette de Saint Symphorien, juste après l’entraînement à Mons.

A ce jour, semble-t-il, personne n’aurait encore pensé à préparer l’incontournable chicon au gratin. " Merveilleuse idée pour fêter le gain de la première tranche, conclut l’entraîneur Terence Jaumin. C’est justement au tour d’une partie du staff d’organiser la soirée la semaine prochaine… "