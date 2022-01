D3 acff série B : Serwy à Habay, Jodoigne et Aywaille, avec de nouvelles têtes

Dans la deuxième partie du tableau de la D3 acff série B, cinq équipes surtout se battent pour éviter la culbute en provinciales. Aywaille, qui a dû jouer davantage de matches en 2021 à l’extérieur en raison des dernières inondations a aussi été forcé de recruter.



Dans le bas de classement de la D3B, Gouvy (13), Huy (14) et Wanze-Bas-Oha (16), occupent, pour le moment les places synonymes de première provinciale en fin de saison.

Mais Oppagne (17), qui compte un match de retard et Aywaille (18) sont aussi tout près de la zone rouge. Jodoigne et Habay, situés juste un cran plus haut dans le classement ne devraient plus être concernés par le maintien. Durant la trêve, l’équipe brabançonne de Christophe Kinet a eu l’opportunité de grossir son noyau en faisant signer Alan Tchuente, un jeune défenseur latéral gaucher, passé par le White Star, OHL et Wijgmaal. Mais aussi Gilles Scoupreman, un attaquant venu de la D3 allemande (FC Bitburg), après des expériences à Diest et OHL sans oublier Carlos Uhia, 23 ans demi offensif colombien, ex-international des moins de 19 ans qui fut pro à l’Union St Gilloise en 2018.

Habay-la-Neuve a fait signer l’ancien professionnel (Sp. Charleroi, Zulte Waregem, Ujpest, Hafnarfjördur, Virton), Jérémy Serwy, 30 ans, un milieu droit que l’entraîneur Samuel Petit aimerait surtout replacer dans l’axe. "Il avait perdu sa place de titulaire à Wiltz. Les deux parties se sont libérées d’un commun accord, raconte l’ancien coach de Virton. Comme il habite à Arlon, on en a profité pour le contacter. Il va bien nous aider comme j’ai déjà pu le voir ces derniers jours lors d’un amical face à Rodange (victoire 4-3). Avec Manu Jacob, débarrassé de petites blessures récurrentes, Lucas Molinari, remis d’une fracture à la main, on aura de la concurrence dans le noyau. Seul Nicolas Day, qui se consacre à des sports extrêmes n’en fait plus partie."

Entre Gouvy, lanterne rouge et Aywaille, quatre places plus haut, il n’y a donc que cinq petites unités. Tout le monde peut rêver du maintien d’autant que la place de barragiste, la treizième ne sera pas descendante si on part du principe qu’il y a peu de risque d’avoir deux descendants francophones en nationale 1.

A Gouvy, qui avait limogé Anas Boussate (ex-RFC Huy) en automne, on reste très mesuré sur ses chances de maintien, d’autant que le jeune et prometteur gardien Theo Scheid a été opéré fin de l’année à la suite d’une luxation de l’épaule. Le défenseur Maxime Lambert est également repassé sur le billard. Du coup, le retour aux affaires, dès cette semaine du médian Antoine Adam, un numéro six transféré de Saint-Hubert sera un atout, même s’il lui faudra un peu de temps avant d’être dans le rythme : "Cette reprise m’inquiète un peu, ajoute le coach Christophe Bertels. Nous avons eu de la neige sur le terrain une quinzaine de jours et nous avons dû nous contenter de jogging et de travail en salle. Ce n’est pas l’idéal avant le match clé de reprise contre Huy. On vient d’ailleurs de perdre 8-1 face à Verlaine et 3-1 à Oppagne lors de rencontres de préparation. On aimerait rester en nationale, nous avons plus de monde qu’en provinciales autour du terrain. Nous n’avons pas l’équipe pour faire le jeu, mais avec notre organisation et notre envie, nous sommes tout de même allés chercher nos trois victoires face à trois cadors de la série, à savoir, Sprimont, Dison et Onhaye ! La venue de Mara Kissima Diak, transféré de Huy s’est avéré être la bonne surprise du premier tour."