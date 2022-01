Dans le haut du tableau, sur base de la première partie de championnat et sauf surprise de taille, Dison, Sprimont, Rochefort et sans doute Onhaye, s’il gère bien ses matches de retard se dégagent comme premiers candidats au titre et au podium.

Durant la trêve, Dison a vu son groupe perdre deux éléments puisque le milieu de terrain belgo-marocain Rachid Farssi, 37 ans, déçu de perdre du temps sur le banc après une longue blessure et plus vraiment sur la même longueur d’ondes que son entraîneur a décidé d’arrêter.

Et dans le même temps, l’ailier droit de 28 ans, arrivé de Wiltz l’été dernier, David Timmermans a décroché un contrat de semi pro au SV Belisia Bilzen, une D2 VV. "Nous avions terminé 2021 avec quatre matches sans défaite, dont des victoires à Herstal et face à Rochefort ainsi qu’un bon nul à Sprimont, note Jean-Sébastien Legros, l’entraîneur.

Resterons-nous dans cette belle dynamique lors de la reprise ? Je me méfie car nous avons dû gérer quatre cas covid il y a quinze jours et j’ai senti de la fatigue dans le groupe lors de notre dernier amical face à Waremme (5-5). Il ne faudrait pas que je doive composer sans Guillaume Legros, Julien Demarteau ou Julien Meunier en même temps par exemple.

L’arrière droit Elias Courail, sur la touche depuis août 2020 à la suite d’une grave blessure au genou et une sérieuse opération vient de rejouer un match pour la première fois depuis un an et demi.

Je devrai être patient avant de le retrouver en pleine forme. On va rester calmes, on savait l’été dernier qu’on avait une bonne équipe, mais peut-être pas au point d’être les leaders de la série à treize matches de la ligne d’arrivée. "