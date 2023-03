D3 acff : La Calamine de rien, l’avenir reste prometteur

Mais faire vivre un club de nationale n’est pas une mince affaire. Il faut avoir les reins très solides. Physiquement, mentalement et financièrement, surtout si l’on veut rester ambitieux. Fin de l’année dernière, Vincent Hubert avait déclaré à nos confrères de l’édition verviétoise de l’Avenir : "J’ai failli tout arrêter il y a un mois. À un moment donné, il faut que d’autres que moi s’investissent aussi. Mais depuis que j’ai tapé du poing sur la table, les membres du comité ont bien réagi et je me sens beaucoup plus soutenu. Si je continue, je ne veux plus jouer le maintien comme cette saison. Je veux qu’on ait des ambitions et qu’on monte un groupe capable de jouer le top 5. Et pour ça, il faut des moyens supplémentaires. Je travaille à la création d’un groupe d’investisseurs et de sponsors qui pourra nous donner une base plus solide et nous aidera à continuer à grandir. Si ça n’aboutit pas, j’arrête tout. Il faut que le club comprenne que Vincent Hubert n’est pas la banque de La Calamine et que d’autres apports sont nécessaires."

Le discours est tranché et a le mérite d’être clair. Les dernières informations en provenance du club de la Communauté germanophone montrent que l’horizon est un peu plus dégagé. Tout d’abord, à sept rencontres de la fin, si mathématiquement La Calamine n’a pas encore tout à fait assuré son maintien en D3 acff, il peut regarder vers le haut du classement et même imaginer une participation au tour final, via un top cinq sur la ligne d’arrivée.

Ensuite, et surtout La Calamine est une des premières formations de séries nationales à avoir confectionné son noyau pour 2023-2024. Celui-ci est d’ailleurs prometteur si l’on sait qu’il sera renforcé par l’arrivée du jeune gardien (16 ans) du RFC Liège, Tao Delmal, du défenseur central gaucher, capitaine des U21 de l’AS Eupen, le Stavelotain, Arnaud Mollers, du milieu offensif buteur de la P2 de Blégny, Corentin Thielen mais aussi de l’attaquant Melvin Lafalize, un numéro neuf passé par les U21 du Standard et qui débarquera de la D2 acff d’Hamoir.