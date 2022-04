D3 acff : L’Union Namur aime les titres

Le président Annet a mis un point d’honneur à honorer à temps et à heure tous ses engagements vis-à-vis des joueurs et du staff en 2021-2022, ce qui lui a d’ailleurs permis de conserver aussi la confiance d’un noyau qui, pour sa grande majorité a rempilé pour… trois saisons d’un coup ! Ce noyau, il a d’abord été confectionné par l’ancien joueur professionnel Zoran Bojovic.

Le Monténégrin a formé pas mal de joueurs lorsqu’il travaillait chez les jeunes de l’UR et avec le bon budget mis à sa disposition, il a pu choisir des valeurs régionales sûres et fiables comme les Frédéric Rosmolen, Yohan Prévot, Soulimen Ghaddari, Loic Vander Cammen, Xavier Toussaint bien entourés par les Dieudonné Luangi, Jordan Tonnet, Leutrim Pajaziti, Kim Detienne, Souhail Samouti, Tristan Valcke et autre Axel Dheur. Durant la saison, les attaquants Erwin Senakuku (transféré à Stockay) et Mozimi Bombele (burn out) ont fini par quitter le onze de base. Comme Diallo.

Avec l’arrivée de l’entraîneur biesmois Olivier Defresne pour succéder à Jérôme Patris (T2), lui-même intérimaire après le départ de Zoran Bojovic en automne 2021, le jeune Lucas Baudot, 21 ans, en récupérateur a été une vraie révélation.

Le départ du grand Senakuku a permis aux Merles de dégager un budget pour attirer l’ancien avant de Durbuy, Olojede Segun. Depuis janvier dernier, le Nigérian, établi à Bruxelles a souvent apporté sa pierre à l’édifice dans la confection d’un résultat positif. Pourtant, il ne devrait plus faire partie du noyau en D2 acff. Comme Bombele, Diallo et Pajaziti annoncés sur le départ, et peut-être Samouti, coincé par des obligations professionnelles.

Récemment, pour consolider le noyau en D2 acff, il fut question de l’arrivée du meilleur buteur de la D3 acff série B, le Français Patrick Pratz (Marloie). Pourtant, la transaction a, semble-t-il peu de chance de se réaliser, le président souhaitant donner la priorité à des joueurs n’ayant pas de longs

déplacements à effectuer. La piste Ciryl Rosy, milieu défensif passé par Visé, Rebecq et Walhain a aussi été évoquée. Comme celle de l’arrière droit de Gosselies, Aymeric Thibaut, lequel aurait plutôt opté pour les Hennuyers de Manage (D3 acff). Enfin, on a déjà cité l’intérêt chez les Merles pour l’attaquant de Sprimont, Demba Seck, 25 ans, ex-Warnant.

"On sent que le président veut s’entourer de connaisseurs des divisions nationales. Il m’a d’ailleurs proposé le poste de manager sportif il y a quinze jours, mentionne le coach de Couvin-Mariembourg, Gabor Bukran. Cet intérêt est flatteur, mais ma priorité reste de coacher et monter dans la hiérarchie si je le peux. La seule chose que j’ai envie de dire, c’est qu’il doit penser à doubler les postes de ses joueurs clés. Imaginez un peu Namur sans Rosmolen, Luangi, Dheur, Baudot, Eloy ou Ghaddari en raison d’une sérieuse blessure et pendant une période plus ou moins longue."