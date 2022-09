D3 ACFF : Durbuy-Givry, derby de l’import-export

Dimanche, les noyaux inédits A de Durbuy et Givry s’affronteront, en championnat. Sans doute devant un beau parterre d’observateurs, peut-être pas tous si désintéressés que cela. D’un côté comme de l’autre, les expatriés, qui cherchent à briller seront majoritaires.

La formule prêterait à sourire, mais elle est de circonstance : dimanche, à 15h, dans le cadre de la deuxième journée de championnat, au sein de la série A de la D3 acff, Durbuy-Givry sera un peu le derby des… " imports-exports ".



D’un côté comme de l’autre, les onze et/ou les bancs respectifs seront composés de beaucoup d’éléments étrangers, dont l’objectif prioritaire est de se mettre en vitrine pour rebondir à un niveau plus élevé si possible.



Dans chaque camp, on retrouve également deux investisseurs-managers-responsables, dont le métier est de vivre notamment de bonnes commissions de transferts.



A Durbuy, le Franco-Sénégalais Ousmane Sow, – présent par le passé, et encore un peu actuellement dans l’actionnariat de l’URLC (Nat.1 puis D2 acff) – a racheté le matricule 3008 et constitué un actionnariat varié. Il y a là derrière ce numéro deux hommes d’affaires brésiliens, mais aussi le rappeur et chanteur français Naza, accompagné de son directeur financier.

L’artiste français, qui a obtenu un disque de platine et deux disques d’or en France ces dernières années est même l’actionnaire majoritaire de l’Entente Durbuy.



A Givry, le nouvel homme fort est seulement en train d’être installé officiellement. Comme déjà raconté dans ces colonnes voici quelques mois, il s’agit du Luxembourgeois Damien Raths, marketer bien connu dans son pays, propriétaires, entre autres projets des clubs de l’Avenir Beggen, au Luxembourg et Uerdingen, en Allemagne.



En Belgique, pas bien loin de Houffalize, il ne s’agira pas pour lui d’un rachat de matricule, l’asbl de gestion existante restant en place. Celle-ci travaillera désormais en partenariat avec la Raths sport management, société principale du futur nouveau directeur général de la RUS Givry.



" Tout sera plus clair pour tout le monde le lundi 12 septembre en soirée lors d’une conférence de presse au stade, explique le président des Canaris, Jacques Aubry. Nous aurons l’occasion ce jour-là d’aller plus en détail dans notre vision des choses. Les nouvelles équipes sportives et dirigeantes seront aussi présentées. Pour l’heure, avec l’aide de différents avocats, nous finalisons la création de la nouvelle société qui gérera Givry. Personnellement, je resterai le président du club à travers l’asbl existante. "