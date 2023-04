D3 acff : de la Renaissance montoise à la débandade fagnarde

Dans la série de Couvin-Mariembourg, la dernière inconnue de la colonne de gauche en vue de la fin de championnat a trait au quatrième ticket pour le tour final. Tournai, Aische, Ath et le Crossing sont au coude à coude à deux journées du finish - Le tirage au sort de cette compétition aura lieu le lundi 2 mai à 18h30, dans les studios de TV Com, à Céroux-Mousty -.

A l’autre bout du classement, il faudra sans doute attendre la dernière journée pour savoir qui des Fagnards, Braine, Tertre ou Jodoigne se retrouvera avec Uccle et Gosselies en première provinciale en 2023-2024.

Si Onhaye, Symphorinois et Manage savent déjà depuis un petit bout de temps qu’ils disputeront l’après championnat pour une éventuelle montée en D2 acff, le RAEC Mons a finalement été sacré champion de la série dimanche au soir de sa victoire 3-1 face au Crossing de Schaerbeek.

Ce fut une très belle fête au stade Tondreau, rejoint par quatre à cinq mille supporters (!) comme dans les plus belles années de la D1.

Repartis dans une nouvelle dynamique avec l’arrivée sur place en automne de l’entraîneur carolo, Dante Brogno, les Dragons viennent d’enchaîner un 29 sur 33 décisif. C’est déjà le troisième titre en cinq saisons pour l’ancien Zèbre, champion avec le RFC Liège et le RFB en D2 acff :"Celui-ci me fait d’autant plus plaisir que nous sommes passés d’une treizième place au classement à mon arrivée à la pole position dans le money time comme on dit parfois.

En octobre, novembre et décembre, nous avons travaillé à la fois sur le mercato hivernal et la mise en place d’un nouveau schéma de jeu. J’ai eu le temps de bien voir ce qu’il manquait comme profils. "

Encore fallait-il ne pas se tromper dans les choix puisqu’en leur temps, avec des budgets comparables, Laurent Demol et Frédéric Herpoel n’avaient pas eu le même flair ou la même veine avec leurs transferts.

David Perreira, Jérémy Kumbi, Nathan Durieux, David Ntalu, Théophan Dupire, Loic Thissen pour ne citer que ces joueurs arrivés en cours de saison ont apporté un plus au bon moment à cette équipe hennuyère finalement fort peu bousculée depuis 2023.

Le noyau composé de vingt joueurs doit-il être renforcé pour jouer les premiers rôles dès la saison prochaine en D2 acff ? " Oui, acquiesce celui qui vient de resigner un nouveau contrat portant sur trois saisons avec Renaissance Mons. On aura du neuf dans chaque ligne d’ici peu de temps. Nous étudions ces dossiers depuis janvier aussi. Il nous reste quelques détails à finaliser dans plusieurs cas. Je n’ose pas encore vous dire qu’on aura le noyau pour jouer les premières places à l’étage supérieur car je ne connais pas toutes les forces en présence. On ne snobera personne. J’ai l’avantage de travailler dans un club qui a un passé pro comme Liège, l’Olympic, le RWDM etc plus haut dans la hiérarchie et surtout où il y a un nouveau socle, avec une vraie structure administrative, commerciale, juridique, un club affaires, un comité directeur où chacun connaît son rôle et tout du club. C’est une force surtout à cet étage-là. Je ne m’occupe que du sportif et j’ai carte blanche dans mes choix dans un cadre donné. La seule note négative de la saison, c’est la culbute de Mons B de la P1 à la P2. On y regardera de plus près la saison prochaine. En janvier, j’aurais pu filer comme entraîneur à Virton, en D1B, où on me proposait un salaire multiplié par deux et plus encore, mais je n’étais pas persuadé par la solidité du projet. J’ai besoin de travailler dans un environnement stable."

"A Mons, on est aussi très sérieux dans l’approche sportive sans se prendre au sérieux.

On est dans le monde amateur mais on a travaillé dur dans la pluie et la neige, même en période de fêtes d’année pour arriver là où on est aujourd’hui. "

Dans deux matches (Symphorinois et Ath), Mons fera la fête au Franco-Congolais Mael Lépicier, qui arrête sa longue carrière à 37 ans. De son côté, à bientôt 37 ans aussi, le capitaine Alessandro Cordaro a prolongé sa carrière pour une saison.

Le côté chaleureux et familial du club de la cité du Doudou donne envie de poursuivre l’aventure tant que le corps peut et sait suivre. Dimanche soir, les Noé Dussenne, Tim Hermans, Laurent Wuillot, Vincent Thoelen et Cédric Roussel ont aussi partagé la ferveur d’un Tondreau réveillé. Comme au bon vieux temps des soirées de D1.