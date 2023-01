D2 et D3 acff : un décès et des départs marquants, Givry et Durbuy écrivent le film

Un étage plus bas, les clubs luxembourgeois de Givry et Durbuy ont à nouveau beaucoup défrayé la chronique dans les premières semaines de 2023.

D’un côté, dans l’entité de Bertogne, des investisseurs liégeois aux origines africaines, investis par ailleurs en P3 liégeoise, à Villers-le-Bouillet auraient apporté, dit-on assez de garanties financières pour faire oublier le furtif passage sur place de l’investisseur luxembourgeois Damien Raths.

Pour de multiples raisons professionnelles et privées, ce dernier n’a jamais pu transformer dans la réalité ses louables intentions sportives de l’été.

Aujourd’hui, Givry, qui occupe toujours un des trois fauteuils synonymes de retour en P1 en 2023-2024 s’est remis à espérer au lendemain d’une victoire surprise à domicile à la faveur de la venue de Meix devant Virton.

Chris Dibo et son compère Ake, qui ont mis des billes sur place sont liés à des figures bien connues du championnat pro belge : Axel Lawarée, Zoro Cyriac (ex-Standard) et Arsène Né (ex-Beveren). Ces deux derniers gardent un passé (ou présent) actif comme joueurs en P3 liégeoise. Aussi conduit par Daniel Closon, nouveau directeur sportif et Farid Ferhi, nouvel entraîneur diplômé Uefa-A, passé par les jeunes du PSG, Virton et Gouvy, Givry attend le feu vert pour plusieurs renforts dont le médian Sofiane Fehri, frère de l’entraîneur et Mikaïl Gungor, connu ces dernières saisons à…. Durbuy.

Durbuy, d’autres " Luxembourgeois " sur qui il y a toujours à disserter.

Le club est à présent suivi par le Youtuber à succès – des millions de followers sur certaines vidéos ! - français Loris Giuliano. L’objectif de la star du web, originaire de Montpellier est de raconter l’histoire et le quotidien de joueurs et de dirigeants français, aux origines africaines, partis chercher la lumière et l’espoir d’une autre vie dans le championnat belge amateur.

Le match de reprise s’est passé dans un certain désordre à Libramont, des faits de racisme ayant émaillé la fin de la rencontre, sifflée sur le score d’un 3-3 qui n’a plus rien d’anecdotique lorsqu’on sait que Libramont, parti à 3-0 et en supériorité numérique toute la deuxième mi-temps (11 contre 10) n’a jamais gaspillé autant d’occasions nettes durant une partie.

Ce match-là, Durbuy le perdra d’ailleurs 5-0 sur le tapis vert car confronté à un noyau qui a beaucoup changé à la mi-championnat (transferts, arrêt etc…) son manager sportif Ousmane Sow s’est résolu à inscrire des joueurs non qualifiés sur la feuille de match.

" Je préfère perdre le match sur le tapis vert et donner du temps de jeu à mes nouveaux joueurs pour qui le championnat démarrera vraiment à la mi-janvier, a-t-il fait remarquer.

Ces dernières heures, Ousmane Sow, qui s’est entouré de deux cabinets d’avocats pour régler ses soucis d’accusations à charge et, partant son image a encore élargi son effectif joueurs : Soufian El Mezouari, 21 ans, un numéro dix venu de la deuxième équipe d’Auxerre, Yaya Diaby, 25 ans, milieu axial d’un mètre 95, arrivé du FC Maritime (ouest de la France) et le milieu offensif Idriss Ahmed Bouchentouf, passé par Tubize, le RFB et l’URLC, avant d’aller jouer au FC93, club parisien de National ont tous les trois signé.

Une certitude : le youtuber Loris Giuliano et son équipe de cinéastes auront de la matière sans trop devoir se gratter le crâne.

La série A de la D3 acff attend encore par exemple au passage le verdict de la nouvelle commission racisme de l’Union Belge à propos de Marloie-Durbuy, arrêté à 3-2 le… 26 novembre dernier. Curieusement, l’arbitre de la rencontre avait mis un terme prématuré à cette partie alors que le règlement prévoit de rentrer aux vestiaires dix minutes, le retour au calme et l’avertissement aux supporters avant de remonter sur le terrain.

Ici aussi, des faits de racisme sont à l’origine d’une situation qu’il est temps d’éclaircir au risque d’incidents en cascade. Du folklore, diront certains, du désordre agaçant et inacceptable, martèlent d’autres.