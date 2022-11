D2-D3 : Couvin, Jodoigne et Tamines changent d’entraîneur, les U23 de Seraing et l’Union inquiets

A côté des soucis d’entraîneur de certaines équipes en D3 acff, le souci rencontré par les U23 de Seraing et peut-être bientôt ceux de l’Union St Gilloise, deux équipes de D2 acff est encore d’une autre dimension. Ce mercredi en début de soirée, le comité sportif de l’ACFF devra examiner une réclamation de Verlaine à la suite du match de championnat perdu le 30 octobre dernier face aux U23 de Seraing (2-3).

A cette occasion-là, le club du nouveau port d’attache de Mario Franchi, ancien président de… Seraing s’est rendu compte que l’adversaire ne respectait pas une des conditions du nouveau règlement valable pour les saisons 2022-2023 et 2023-2024 (Art B4.119) concernant la composition de l’équipe inscrite sur la feuille de match de départ.

Si lors du match à Verlaine, deux tiers des quinze noms se retrouvant sur la feuille des U23 de Seraing ont bien été formés par un club en Belgique, la moitié des joueurs de ce même document n’ont pas été entraînés durant trois saisons complètes avant les 21 ans accomplis à l’Académie des jeunes de Seraing. En conséquence, les U23 de Seraing pourraient bien perdre ce match, gagné initialement sur terrain 0-5 sur le tapis vert. Et s’il en est ainsi, d’autres équipes comme Solières, Ganshoren, Binche et Waremme s’empresseront de consulter leur feuille de match face à Seraing pour poser à leur tour réclamation.

En coulisses, on dit déjà que les feuilles de match de l’Union St Gilloise U23 pourraient également poser quelques soucis eu égard à ce point précis du règlement. La décision qui tombera demain soir au comité sportif eu égard à la plainte de Verlaine est donc d’ores et déjà très attendue.

Les douze unités actuelles au classement de l’Union U23 et les onze de Seraing U23 sont-elles vraiment en danger ?