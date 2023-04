D2-D3 ACFF : voici venir le Stade Verviétois et la Royale Union Hutoise !

Le Stade Verviétois fonctionnera désormais avec le matricule 33, soit celui du Racing Club Star Verviers, par le biais de sa précédente fusion avec le Royal Star Fléron. S’il y a un bon dix kilomètres entre le stade de Dison (sur la rive droite de la Vesdre, face à la ville de Verviers) et celui de Bielmont-Verviers, le choix du nouveau nom de club a été guidé par le règlement fédéral. Il stipule qu’il doit faire mention de la ville dans laquelle se situe son stade.

La nouvelle équipe A, qui jouera en blanc et gris, short noir et bas orange (parfois en orange fluo) disputera ses matches de championnat et de coupe à domicile, le samedi soir à Bielmont. Son ambition, jouer au moins le top 5 la saison prochaine et rejoindre l’étage supérieur dans le court terme, peut-être d’ici 2025.

Le nouveau groupe de 25 joueurs, mis à la disposition de Christophe Kinet, entraîneur principal, épaulé par le buteur Guillaume Legros, lequel mettra un terme à sa carrière de joueur à la mi-mai est déjà en grande partie constitué.

L’attaquant Ali Yilmaz et le défenseur Mucahid Ceylan arriveront en provenance de Hamoir (D2 ACFF).

Le médian Amaury Fransolet et l’attaquant Ercan Ganiji vont débarquer de Warnant, leader actuel de la D2 ACFF. " Nous cherchons encore un ou deux éléments offensifs, note Jean-Claude Bodson. Pour le reste, Iliasse Errahmouni devrait retourner en France en fin de saison, Loris La Delfa s’en va à Raeren Eynatten, Thomas Binot, à Richelle, Pius Borel Palm a choisi de nous quitter en mai, Olivier Castela arrête en fin de saison, Arnaud Godart jouera à Saive (Fléron), le gardien Dimitri Habran a prolongé d’une saison à bientôt 48 ans (!), Islam Manchigov défendra les couleurs d’Elsaute en D3 ACFF, Antonio Merola part à Richelle, Sergio Teruel, l’ancien du RFC Liège stoppe sa carrière et notre troisième gardien Sébastien Zucca se pose des questions en raison de son travail. "

S’il y aura toujours une équipe en P2 composée de seize joueurs sous la houlette de Gabriel De Luca, la P4 du RCS Verviers disparaîtra avec l’actuelle saison. Préférence est donnée à la nouvelle équipe U21. Les différentes équipes premières s’entraîneront au Val Fassotte.

Les jeunes trouveront leur bonheur au Panorama et au Val Fassotte, sur des terrains en herbe et synthétiques. Mais l’union des deux clubs va permettre de rassembler jusqu’à cinq cents footballeurs en herbe ou déjà plus confirmés.

Jean-Claude Bodson assure que la cotisation commencera à 250 € et ne dépassera pas les 350 €, le foot devant rester accessible à un maximum d’enfants de la région.

Pour l’heure, le stade Disonais et le RCS Verviers possèdent le label deux étoiles, mais le nouveau club devra obtenir la troisième étoile dès la prochaine saison. " Je suis sûr qu’on va retrouver du monde sur les différents sites comme au bon vieux temps, termine notre retraité, fan du climat espagnol. Le confort et nos ambitions seront attractifs. Et si nous avons vite le bonheur de nous mesurer à des Visé, Liège, Olympic, La Louvière, Francs Borains, nous serons envahis parallèlement par un doux parfum de nostalgie. "