D2 Amateurs : Rebecq rêve d’une Nationale 1 francophone

Comme le dit l’expression gouverner c’est prévoir et c’est pour cela que Thierry Demolie a décidé d’avancer sur la licence : "Aujourd’hui nous avons une Nationale 1 qui rassemble tous les clubs du pays. Rebecq n’arriverait pas à vivre dans cette division, comme nous la connaissons aujourd’hui. Mais ne pas avancer c’est reculer. Donc le moment est venu pour nous de faire le point, sur ce que nous devons changer et améliorer au niveau de la gestion du club, et des infrastructures. Ce sont des choses qu’on doit absolument faire, si un jour on souhaite avoir la licence pour la nationale ".

Le club brabançon devrait agrandir son terrain, et augmenter son budget, pour survivre dans le modèle actuel de nationale 1 : "C’est pour cela que j’aimerais qu’on scinde la Nationale 1, en une division francophone et l’autre flamande. On aurait plus de derbys, plus de public. Et nous aurions davantage notre place dans cette division".

Un projet qui revient de temps en temps sur la table de l’ACFF mais pour l’instant il n’est pas question de scinder la Nationale 1.