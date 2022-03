D2 ACFF : Thierry Vincent n’a pas pu s’imposer à Hamoir

En avril 2020, Thierry Vincent, un patron quinquagénaire d’une sprl bomaloise occupée dans les travaux forestiers, la vente de sapin de Noël en saison et de clôtures arrivait ainsi à la rescousse d’une entité ayant besoin d’argent frais pour subsister au niveau national.

Ancien joueur promotionnaire à Mormont, Barvaux, Oppagne, notre homme n’avait plus suivi un match de football depuis plus de vingt ans lorsque cette opportunité de présidence au RRC Hamoir s’est présentée.

" Je suis né à Hamoir. J’y ai toujours vécu, raconte-t-il. J’adore aussi la région de Bomal-Durbuy, où j’ai mon entreprise. Mais mes racines sont proches du Néblon, sous affluent de la Meuse, qui se jette dans l’Ourthe, à Hamoir. J’y ai aussi investi dans l’immobilier puisque cette année encore, avec le concours de ma fille, j’espère relancer à la fois une brasserie, un restaurant et un petit hôtel dans la localité. Non, je ne suis pas le Marc Coucke d’Hamoir comme certains de vos collègues l’ont déjà écrit. Comme mon business n’a pas trop mal fonctionné ces vingt dernières années, je me suis dit qu’il n’était pas idiot de rendre à ma région et ses jeunes une partie de ce qu’ils m’ont aussi permis de gagner. Au moment où le bourgmestre Patrick Lecerf m’a contacté, je me souviens qu’un dirigeant de St Trond était venu nous voir pour établir des ponts avec le RRC Hamoir. Puis, dès l’instant où Nicolas Finocchio restait partenaire financier, on s’est dit qu’on arriverait à donner à l’équipe A les moyens pour se maintenir au niveau D2 amateur. Attention, si cela ne tenait qu’à moi, nous évoluerions plus bas dans la hiérarchie. Dimanche dernier, il y avait 51 personnes payantes lors de Hamoir-Solières en D2. Dans le même temps, Mormont-Oppagne, en D3 faisait 500 entrées payantes !

Hamoir n’aura jamais les moyens de viser la Nationale 1 où nous aurions besoin d’un autre stade, d’un autre éclairage et surtout de prendre en charge une moitié de contrats semi-pros. Jouer Aywaille, Mormont, Sprimont, Marloie, Rochefort, Oppagne ou bientôt Ciney, c’est plus " porteur " que de se mesurer à Ganshoren, Jette, Acren, Meux ou Givry. Et ce même si toutes ces équipes ont des dirigeants très charmants et un niveau footballistique plus que très intéressant.

Mais ne dit-on pas à droite et à gauche que le portefeuille prime davantage que l’ambition sportive chez les joueurs même amateurs ? Avec Jacky Tihange, Raphael Miceli, Nicola Finocchio et ses enfants à mes côtés, Hamoir n’était pas dépourvu de soutien, mais les bras manquaient quand même. Les bénévoles en dessous de 50 ans, cela existe de moins en moins.

Hamoir a une équipe A, une formation réserve, mais pas assez d’équipes de jeunes qui, à un moment doivent alimenter le noyau de l’équipe fanion. Ok, nous ne sommes qu’une petite bourgade, et il y a pas mal de clubs dans la région au niveau national, mais l’investissement au bas de l’échelle du club reste un peu modeste. "