D2 ACFF : Namur et Tubize-Braine veulent coûte que coûte la N1

Plus intéressante est la lutte pour la montée en Nationale 1. Le règlement de l’ACFF prévoit qu’il faut terminer dans les cinq premières places de la série et avoir la licence pour monter. A ce jour, l’Union Namur (troisième) et Tubize-Braine (cinquième) entrent dans ces deux conditions.

L’URLC (quatrième) conserve un petit espoir d’y être aussi mais pour cela, il va falloir un fameux tour de passe-passe de la part de son avocat pour obtenir (en appel) une licence refusée en première instance. Peine perdue d’avance ? Il se dit que les Louviérois n’ont pas respecté un plan d’apurement à l’égard de l’ONSS, institution à laquelle ils seraient supposés toujours être redevables de centaines de milliers d’euros !

En attendant, ces trois clubs ne sont séparés que d’un seul point au moment d’aborder leurs trois dernières sorties. Namur part avec l’avantage d’une unité avant de recevoir Verlaine, d’aller à Stockay et de terminer le championnat par Solières. Tous ces adversaires sont encore concernés par un tour final ou un maintien.

Tubize-Braine retrouve les voisins de Rebecq dans un derby brabançon qui sent la poudre ce samedi 29 avril. Ensuite, les chouchous de Thierry Hazard iront jouer chez les U23 de l’Union avant de boucler leur difficile fin de parcours par Meux, actuel dauphin de Warnant.

Finalement, c’est encore l’URLC qui, en théorie sur papier, a le plus beau calendrier final : à Dison, contre Waremme et à Jette.

Partons quand même du sentiment que tout va se jouer entre Namur et Tubize Braine : les Brabançons ont un meilleur average. Mais, pour l’instant, les Merles ont un point ainsi qu’une victoire de plus, ainsi qu’une attaque plus prolifique que leur plus sérieux rival. Alors ? "Une projection qui tient vraiment la route est impossible à faire", se positionne Mohamed Bouhmidi, l’entraîneur de Tubize-Braine. "C’est vraiment du 50-50. Il y a juste une certitude, si du moins on considère que l’URLC n’obtient pas sa licence en appel. Tant Tubize que Namur, s’il doit jouer le tour final de la D2 ACFF le fera pour du beurre puisqu’il sera d’office qualifié pour la deuxième partie de cette compétition avec les clubs de VV et le barragiste de N1. Les autres participants possibles au tour final n’ayant pas demandé la licence, cela ne peut déboucher que sur pareille conclusion.

En attendant gare à Binche (18 points) et Rebecq (17 points) qui sont actuellement les mieux mis pour remporter la tranche 3. Ce samedi soir, notre derby avec entrée gratuite pour les supporters ne sera pas piqué des vers.

Je sais qu’il subsiste un différend non cicatrisé complètement, datant de l’époque AFC entre les présidents Raymond Langendries et Thierry Demolie.

Au match aller, Rebecq s’est encore imposé 2-1 et en finale du tour final de la D2 ACFF la saison dernière, nos voisins nous ont sortis aux penalties. Nous étions passés grâce à la licence pour la N1, mais cela avait fait du bruit ! Personne ne se fera de cadeau.

Heureusement, nos derniers matches à Binche, contre Verlaine et à Solières m’ont rassuré. On est bien, à un bon moment. Notre rencontre dans la cité des Gilles est la plus aboutie de la saison. On vient de marquer dix fois et seulement concéder trois buts.

Si nous faisons neuf sur neuf, je pense que nous serons au moins à la hauteur de Namur. Je veux éviter ce tour final. Le championnat et ses 34 matches fut plus long que d’habitude et disputer cette autre compétition nous fera sortir de nos obligations au courant du mois de juin. C’est épuisant psychiquement et physiquement ".