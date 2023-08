D2 acff : Mons, Rochefort et Tubize, premiers candidats à la N1 ?

Sur la ligne de départ du championnat de D2 acff, à nouveau dix-huit équipes, dont une seule de U23 (Union St Gilloise), ceux de Seraing étant descendus en D3, avec Waremme et Solières, devenu depuis lors, le RFC Huy. La série a pris du relief avec l’arrivée de La Calamine, et plus encore sans doute du Stade Verviers et bien sûr, le duo Rochefort-Mons, des promus se donnant les moyens d’avancer vite et bien. "On est à la porte d’un championnat plutôt relevé, juge Laurent Vanduille. Mons, ce sera l’épouvantail de la division. Structurée comme elle l’est déjà depuis un petit temps, l’équipe hennuyère a pu encore se permettre un joli recrutement cet été. On est là-bas proche du professionnalisme, avec l’entraîneur Dante Brogno, ayant un savoir-faire comme coach, après avoir eu une belle carrière de joueur en D1 belge. L’équipe sort d’une campagne de préparation relevée et possède un noyau A de qualité et large. Ne prenons que le dernier match de coupe de Belgique où elle est allée éliminer Tirlemont, pensionnaire de la N1. Le milieu de terrain, Alessandro Cordaro, David Cardon, le buteur, Kevin De Wolf, le gardien ou David Ntalu n’ont participé qu’à un bout de match ou même pas du tout. Les Vanhecke, Leflanc, Dupire, Kumbi et autre Delbergue, il faudra se les farcir."

Prudence néanmoins. Mons, qui veut suivre les exemples du RWDM, du RFC Liège et de la Raal pour un retour au sein de l’élite pro sera attendu chaque week-end.

Les équipes "piège" sont légion. A commencer par Rochefort, qui est allé se renforcer intelligemment du côté de Visé (Englebert, M.Wilmots, Perseo), et où l’on peut s’appuyer sur une paire de défenseurs centraux (Fiore-Lazitch, en attendant Laloux) voire l’attaquant Cornet (ex-Malines) qui ont un passé plus haut, sans oublier Hicham Said, qui peut débloquer un match souvent par quelques éclairs de génie.

A côté de ces deux équipes-là, les Tubize-Braine, La Louvière Centre et Verlaine se disent aussi prêts à rejoindre ou retrouver, pour certains la N1.

L’équipe brabançonne a recruté notamment l’ancien capitaine de Visé, Jonathan Hendrickx, le médian du RFB, Axel Lauwrensens, celui de Ganshoren, Serat Tepe, de retour au bercail ou encore les attaquants de Namur, Tyron Crame et surtout Dieudonné Luangi, lequel restera sans doute un des meilleurs couloirs offensifs de la saison en D2, en 2023-2024 aussi.

De son côté, Verlaine a tourné la page Marc Segatto et ouvert le chapitre de l’adjoint, promu T1, Mourad Lachhab.

A ses côtés, Jonathan Legear (ex-Visé, Anderlecht et Standard) est revenu dans son village comme T2-joueur. La direction sportive est allée également puiser dans le riche vivier visétois, mais aussi de Liège, Seraing et Liège pour avoir plus de qualité dans le noyau : Guillaume Dequaire et Axel Bonemme, les défenseurs, Thomas Renier et Bastien Stasse ou encore le médian Almani Camara. En ce début de semaine encore, Jordan Lomba, passé par Waremme et Warnant avant un passage à Westerlo est encore venu ajouter de la puissance et de la taille au groupe liégeois.