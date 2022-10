D2 acff : Cédric Fauré et Steve Dessart font l’actu, Warnant fait la loi

Pendant ce temps-là, l’étonnant Warnant, club d’un petit village liégeois de huit cents âmes, situé entre Hannut et Huy poursuit sur sa belle lancée d’une place sur le podium en D2 acff la saison dernière.

L’équipe de l’entraîneur Stéphane Jaspart, ancien adjoint de Christophe Grégoire à Sprimont est en tête de la série, à deux rencontres du terme de la première tranche. Qu’elle empochera au nez et à la barbe d’Acren-Lessines, Verlaine et Dison, toujours mathématiquement concernés si elle négocie bien les échéances à Jette, puis face à Stockay.

Ironie de l’histoire, cet éventuel succès restera honorifique puisque dès cette année, il faut avoir demandé la licence et l’avoir obtenue pour pouvoir participer au tour final de la fin de saison. " L’essence même de toute compétition, c’est que, si on est premier, on doit être récompensé, martèle le président Guillaume Houssa, ancien gardien but maison, président de Warnant-Dreye depuis 44 ans. J’ai le sang chaud quand on me parle de licence et de ses conditions strictes. Je continue à m’opposer aux dirigeants de l’ACFF et leurs règlements élitistes. Nous sommes des Amateurs. La Nationale 1 n’est pas une division entièrement professionnelle. Pourquoi faudrait-il une tribune de huit cents places et une partie de joueurs sous contrat semi-pros pour y prendre place ? Oui, j’ai eu connaissance du règlement avant que mon équipe n’entame un championnat. Mais cela ne m’empêche pas de répéter qu’il n’est pas cohérent. Combien d’équipes, même néerlandophones remplissent des tribunes en Nationale 1 ? Si on peut se maintenir sans contrat semi pro en Nationale 1, pourquoi pas ? A ce niveau, la seule vérité émane du terrain, pas de l’infrastructure ou du statut du joueur. L’envie et le talent priment encore sur l’argent, non ? "

Le marchand de produits pétroliers et grand amateur de chasse de l’entité de Villers-le-Bouillet sait que son club, sorti de l’élite liégeoise après y avoir passé onze saisons, avant d’être promu de D3 acff vers la D2 acff l’année où la Covid a tout stoppé aux deux tiers du championnat est arrivé à un tournant de son existence. Avec son réseau de partenaires fidèles, il reste le principal soutien financier du club.

Sa très belle équipe de copains, qui, à côté de bonnes jambes a aussi de la suite dans les idées – " J’ai quelques ingénieurs dans le noyau " - accumule les points et donc les primes, ce qu’il assume non sans s’interroger quand même de temps à autre.

" Avouons-le, à l’heure actuelle, nous nous situons à un niveau au-dessus de ce qu’il est raisonnable de supporter très longtemps. Pourtant, cela reste gai de faire la nique à des clubs d’une autre envergure que le nôtre. Je savoure intérieurement lorsque je vois le papa (Thierry) Hazard tirer la tête à la réception d’après match lorsque nous prenons six points à Tubize Braine comme la saison dernière. C’est notre petit bonheur à nous à ce niveau car je le répète la licence est là pour nous bloquer dans une progression. "