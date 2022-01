17 ans plus tard, Igor De Camargo a signé son retour à Molenbeek. En manque de temps de jeu à Malines, le Belgo-Brésilien débarque au RWDM, en D1B, avec beaucoup d’ambition et surtout une grande faim de football.

"Il y avait déjà un intérêt du RWDM dans le passé mais c’était impossible à ce moment-là. Aujourd’hui Molenbeek a un projet ambitieux. C’était facile de revenir ici car j’ai vécu de beaux moments avec le Brussels dans le passé", a expliqué De Camargo en conférence de presse.

Alors que l’ex-Diable Rouge pensait terminer sa carrière à Malines, il a finalement décidé de quitter les Sang et Or : "J’étais bien à Malines. J’ai trouvé un club avec un beau stade et de beaux supporters. Je ne pensais pas partir. Mais ça va vite le foot".