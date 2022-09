D’une superbe demi-volée Michy Batshuayi offre la victoire à Fenerbahce à la 92e pour ses débuts sous ses nouvelles couleurs

À peine arrivé, déjà adulé ! Michy Batshuayi a offert les trois points à sa nouvelle équipe en Europa League ce jeudi soir. Le Diable rouge a inscrit le but du 2-1 contre le Dynamo Kiev dans cette première rencontre européenne de la saison. Monté à la 69e minute pour remplacer Joao Pedro alors que le score était de 1-1, le Belge a débloqué la situation en toute fin de rencontre. Et quel but ! Une très jolie demi-volée à l’entrée de la surface dans le temps additionnel qui l’a littéralement fait exulter. Il a longuement célébré ce moment avec ses nouveaux supporters ! Qui sont sans nul doute déjà séduits !