D’une Palme d’or grinçante à une comédie romantique trop classique, on voyage dans les salles obscures

Si vous aimez les comédies romantiques, vous allez être servis avec " Ticket to paradise ". Un film qui réunit Julia Roberts et George Clooney. Si ça, ce n’est pas le paradis…

Georgia et David ont été mariés pendant 5 ans et d’après David, il a mis 15 ans pour s’en remettre. Autant dire qu’entre ces deux-là, il n’y a plus d’amour mais rien que de la haine. Georgia et David se retrouvent dans le même avion en direction de Bali pour assister au mariage de leur fille. Durant le vol, les deux parents se mettent d’accord et font alliance. Ils vont tout tenter pour empêcher ce mariage afin que leur fille ne subisse pas ce qu’ils ont connu…

Après "Money Monster" en 2016, nous retrouvons Julia Roberts et George Clooney dans ce joyeux et grisant "Ticket for Paradise", dans lequel on aime les voir se détester. Et tous les coups (bas) sont permis. Toutes les chamailleries et autres remarques perfides sont jubilatoires. Pour le reste, cette comédie réalisée par Ol Parker ("Mama Mia 2", c’est lui) est efficace pour ne pas dire (trop) classique.