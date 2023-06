D’une opération où son cœur s’est arrêté à un titre de champion NBA : l’incroyable histoire du miraculé Jeff Green

Il n’est pas la star de son équipe. N’en est même pas l’un des lieutenants ou l’un des meilleurs joueurs. Installé sur le banc, Jeff Green n’est finalement qu’un des nombreux soldats de cette équipe des Nuggets. Joueur de devoir, d’expérience, appelé par son coach quand il faut aller au charbon. Et pourtant, au moment de fêter le titre acquis par Denver, il était sans aucun doute l’un des plus émus. Peut-être parce qu’il sait qu’il revient de loin, de très loin.

Janvier 2011. Une autre époque en NBA. Grand talent universitaire drafté à la 7e place en 2007, Jeff Green en est à sa 5e saison. A 25 ans, il est déjà un joueur respecté des parquets. Une sorte de marsupilami bondissant, aux muscles saillants, devenu l’un des lieutenants de Kevin Durant au Thunder. Son rôle à lui ? Dunker, défendre dur et planter à mi-distance. Le prototype du showman apprécié par le public.

10 décembre 2011. Nouveau moment charnière dans sa carrière. Il signe avec les mythiques Celtics, articulés autour du trio Pierce-Garnett-Allen. L’ambition de Green grandit, ses rêves de titre se matérialisent dans son esprit. Mais il n’a malheureusement pas le temps de rêver. Parce que le destin le rattrape, brutalement, huit jours après sa signature avec Boston. Contrôle médical de routine d’avant-saison. On lui détecte une anomalie cardiaque grave, un anévrisme aortique. Subitement, tout s’accélère. On lui annonce que sa vie ne tient plus qu’à un fil : une opération à coeur ouvert.

Green décide donc de confier sa vie à Lars Svensson, un chirurgien cardiaque réputé dans la région. L’opération est longue. Le cœur du joueur est arrêté pendant plus d’une heure. Mais il s’en sort miraculeusement. A peine remis sur pied, il entame donc sa longue revalidation. Son objectif : remettre un orteil sur les parquets NBA. Pour écrire la suite d’une carrière qui s’est arrêtée trop brutalement.

Longue période de latence. Des mois d’entraînement, à l’abri des projecteurs, loin des caméras. Il rate le reste de la saison. Mais il insiste. Feu vert des médecins. Reprise des entraînements intensifs, Green donne tout.

8 juillet 2012. La délivrance. Les Celtics croient encore en lui. Il signe un contrat longue durée (4 ans) avec Boston et entame sa 2e vie. Celle où il n’a plus rien à prouver à personne. Sauf à lui-même.