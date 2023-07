D’une info trafic à "une attaque terroriste". La journée de l’attaque du pont de Crimée vue par les médias russes

Vers 7h45, le ton change. Une déclaration du chef russe du Parlement de Crimée occupée parle d’une "attaque terroriste perpétrée par le régime de Kiev contre le pont". Tous les médias relayent l’information. Les prochains titres, publications, commentaires intégreront tous ces mots "au sujet de l’attaque terroriste". (Ndlr : Cette appellation de terrorisme n’est que le reflet de la communication officielle des autorités russes et ne constitue pas un choix ou une analyse de la rédaction.)

Les médias vont ensuite se tourner vers le portrait des victimes. Russie 1 publie une photo du couple décédé. Ils avaient 40 et 36 ans et leur fille de 14 ans en est sortie vivante, transportée en hélicoptère vers un hôpital. Le journal Izvestia livre l’interview en ligne du père d’une des victimes. On y apprend que ses filles, deux sœurs voulaient passer quelques jours en vacances en Crimée. La première voiture est passée, la deuxième a été prise dans le souffle de l’explosion. À aucun moment, les médias russes n’évoqueront qu’une contre-offensive ukrainienne est en cours et que le pont et la Crimée sont menacés depuis de longs mois. Vers 13h, un médecin apparaît en télévision. Il est au chevet de l’adolescente. "Elle ne sait pas encore que ses parents sont décédés", dit-il devant les caméras.

Arracher la Crimée au reste de la Russie est impossible

L’après-midi se lance. L’agence de presse Ria Novosti annonce une déclaration du président Vladimir Poutine vers 18h. Les Affaires Etrangères et différentes autorités russes se succèdent dans les médias pour expliquer que "le régime terroriste de Kiev ne possède pas la capacité de construire les drones utilisés lors de l’attaque. Ces armes sont donc probablement livrées et l’attaque planifiée grâce au soutien des Etats-Unis et du Royaume-Uni."

"Les déclarations de Kiev confirment leur implication" Un communiqué des Affaires Etrangères russes sera relayé partout. On y lit que "toute tentative de perturber les liaisons avec la péninsule et d’arracher la Crimée au reste de la Russie est impossible." Ces déclarations ne sont jamais mises en perspectives avec le point de vue ukrainien. Jamais, dans la journée, la réaction ukrainienne ne sera donnée, sauf par brève citation.

16h30, l’agence Ria Novosti note que des kilomètres de files se forment dans les "nouveaux territoires". Des camions mais aussi des touristes estivaux qui s’empressent de rentrer chez eux. Ceux qui veulent quitter la Crimée sont obligés de prendre la route qui passe à 100 kilomètres de la ligne de front. La zone est régulièrement bombardée par l’armée ukrainienne. De son côté, le journal Izvestia publie un article titré "Pourquoi les terroristes n’ont pas réussi à détruire le pont ?" On peut y lire que selon un expert contacté par le journal, les piliers du pont sont conçus pour "résister à une attaque nucléaire". Les dégâts ne seraient que superficiels.